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В ходе СВО погиб выпускник школы-интерната из Новосибирской области

Фото В ходе СВО погиб выпускник школы-интерната из Новосибирской области
Фото В ходе СВО погиб выпускник школы-интерната из Новосибирской области

Фото: администрация Куйбышевского района НСО

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе выполнения задач СВО.

Воспитанник школы-интерната из Куйбышевского района Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в районной администрации. Евгению Машукову был 31 год.

«Был коммуникабельным, активно занимался спортом, выступал на различных соревнованиях», — характеризуют погибшего земляки.

Евгений после куйбышевской школы-интерната обучался в ПУ-89 на отделении механизации.

Церемония прощания запланирована на 18 января и пройдёт Куйбышеве на ул. Каинская, 168 (прощальный зал МУП «Ритуал»). С 11 до 12 часов состоится церковная панихида.

Ранее были опубликованы фотографии погибших участников СВО, приехавших из Новосибирской области.

Напомним, отец троих детей Петр Леонов из Новосибирской области погиб под обстрелом в зоне СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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