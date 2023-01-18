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В Новосибирске объяснили отставание от графика при строительстве четвёртого моста через Обь

Фото В Новосибирске объяснили отставание от графика при строительстве четвёртого моста через Обь
Фото В Новосибирске объяснили отставание от графика при строительстве четвёртого моста через Обь

Фото: Сиб.фм

Застройщик заявил, что отставание от графика в ходе возведения четвёртого моста в Новосибирске связано с санкциями и пандемией.

Отставание от графика при возведении четвертого моста через Обь связано с пандемией коронавируса и антироссийскими санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «ВИС», занимающейся строительством.

«В целом события периода 2020-2022 годов, включающие значительные колебания курсов валют, резкий рост стоимости строительных ресурсов, разрывы логистических цепочек привели к необходимости пересмотра отдельных договоров и условий работы с контрагентами», — цитирует агентство компанию.

Сегодня аудиторы контрольно-счетной палаты в Новосибирске выявили отставание сроков строительства четвертого моста через реку Обь. По сообщению аудитора КСП Новосибирской области Валерия Алехина, строительство четвертого моста через реку Обь отстает от плана почти на 20%. На конец 2022 года готовность объекта составляла 55%, в то время как по плану, она должна равняться 78,7%. При этом министр транспорта региона Анатолий Костылевский сообщал, что объект должен быть сдан уже в 2023 году.

Однако «ВИС» сообщила, что готовность четвёртого моста через Обь в Новосибирске оценили в 65%. По данным застройщика, отдельные объекты инфраструктуры моста уже готовы на 70-80%. Сдать объект планируют в срок — до конца 2023 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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