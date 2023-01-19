Бар «Руки Вверх!» в Новосибирске объяснил отказ поставить песню про Путина

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В Новосибирске в баре «Руки Вверх!» отказали клиенту повторно спеть песню «Такого, как Путин».

Житель Новосибирска Сергей пожаловался на бар «Руки Вверх!» на Flamp из-за того, что ему не разрешили исполнить в караоке песню про президента РФ «Такого, как Путин».



"Заказали пару раз песни и после очередного заказала нам отказали. Видите ли, не поддерживают политику нашего президента. Администрация клуба сказала, что эта песня политическая, её петь нельзя. Забавно... Все у нас в стране происходит", — пожаловался сибиряк.



Представитель бара Александра в беседе с журналистом Сиб.фм объяснила отказ тем, что клиент хотел исполнить песню повторно.

"Он спел песню про Путина и захотел еще раз. Мы отказали, потому что наше заведение создано, чтобы гости расслаблялись, развлекались и отдыхали. Мы не включаем песни с политическим уклоном", — прокомментировали инцидент в заведении.



Как ранее писал Сиб.фм, один из тренеров новосибирского фитнес-центра заявил, что выдумал историю про клиентку, которая пожаловалась на "Флампе" на его коллегу — инструктора по функциональному многоборью.

Напомним, в Новосибирске уже третий год продается автограф президент России Владимира Путина. Владелец просит за него почти миллион рублей.