Бастрыкин потребовал отчёт о ситуации со вспышкой кори в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске зафиксирована вспышка кори, следователи проводят проверку.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту вспышки кори в Новосибирске. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину представить доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании процессуальной проверки – о принятом по ее результатам решении», — уточнили в СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начата доследственная проверка по факту вспышки кори. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Ранее управление Роспотребнадзора по региону оценило обстановку с заболеваемостью как неблагоприятную. Инфекционной болезнью заразились уже 45 человек.

Из 45 случаев заболевания корью только 17 — у детей, хотя и считается, что корь — «детская» болезнь. Часто дети действительно заболевают первыми, но затем инфекция перекидывается на их родителей, если они не вакцинированы от кори.

Напомним, в Новосибирске мужчина рассказал о пережитой клинической смерти из-за кори.