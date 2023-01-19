Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Мэрия Новосибирска выиграла суд у сервисов аренды самокатов Whoosh и Urent

Фото Мэрия Новосибирска выиграла суд у сервисов аренды самокатов Whoosh и Urent
Фото Мэрия Новосибирска выиграла суд у сервисов аренды самокатов Whoosh и Urent

Фото Сиб.фм

Мэрия Новосибирска выиграла суд по делу о парковке самокатов.

Арбитражный суд Новосибирска удовлетворил иск мэрии и признал парковку электросамокатов в неустановленных местах незаконной.

Причиной судебного разбирательства стали многочисленные просьбы фирм убрать парковки самокатов около станций метро, на дорожках парков и в других местах, где им не выдавали разрешение на парковку. Кикшеринговые компании ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» эти просьбы игнорировали, и мэрия обратилась в суд.

Теперь в законодательном порядке сервисам аренды Whoosh и Urent запрещено размещать парковки самокатов на муниципальных земельных участках без разграничения собственности. Чтобы это сделать, необходимо запросить разрешение на использование муниципальной земли, либо получить штраф за незаконную парковку.

Ранее суд в Новосибирске отменил штраф за езду на электросамокате без прав. В основе решение была мощность двигателя: она не достигала отметки 250 Вт, и поэтому транспортное средство суд приравнял к велосипеду, для управления которым также не нужны права.

Также в Красноярске научились бороться с гоняющими на скорости электросамокатчиками.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15051
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
12057
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
11731
Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных
10816
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9294
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8257
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8213
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты