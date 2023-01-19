Мэрия Новосибирска выиграла суд у сервисов аренды самокатов Whoosh и Urent

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Мэрия Новосибирска выиграла суд по делу о парковке самокатов.
Арбитражный суд Новосибирска удовлетворил иск мэрии и признал парковку электросамокатов в неустановленных местах незаконной.
Причиной судебного разбирательства стали многочисленные просьбы фирм убрать парковки самокатов около станций метро, на дорожках парков и в других местах, где им не выдавали разрешение на парковку. Кикшеринговые компании ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» эти просьбы игнорировали, и мэрия обратилась в суд.
Теперь в законодательном порядке сервисам аренды Whoosh и Urent запрещено размещать парковки самокатов на муниципальных земельных участках без разграничения собственности. Чтобы это сделать, необходимо запросить разрешение на использование муниципальной земли, либо получить штраф за незаконную парковку.
Ранее суд в Новосибирске отменил штраф за езду на электросамокате без прав. В основе решение была мощность двигателя: она не достигала отметки 250 Вт, и поэтому транспортное средство суд приравнял к велосипеду, для управления которым также не нужны права.
Также в Красноярске научились бороться с гоняющими на скорости электросамокатчиками.
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