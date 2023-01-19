Раздача святой воды началась в храмах Новосибирска на Крещение

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В новосибирских храмах началась раздача святой воды в честь Крещения.

Служители Вознесенского кафедрального собора объявили даты, когда в честь Крещения пройдут праздничные богослужения и великое освящение воды.

Святую воду раздадут 18 января (с 11:00 до 19:00) и 19 января (с 07:00 до 20:00).

Великое водоосвящение совершается дважды. Первое водоосвящение – накануне праздника Крещения Господня, 18 января, в Крещенский сочельник, второе – в сам день праздника. Но никакого отличия у этой воды нет, ведь и 18, и 19 января используется один и тот же чин (то есть последовательность молитв) водоосвящения. Вода, освященная по этому чину, называется великой агиасмой, то есть великой святыней.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение. Кроме того, врач назвала противопоказания для купания в проруби на Крещение.