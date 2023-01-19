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Суд отказал мэрии Новосибирска в приватизации зданий «Перчини» и Park Cafe

Фото Суд отказал мэрии Новосибирска в приватизации зданий «Перчини» и Park Cafe
Фото Суд отказал мэрии Новосибирска в приватизации зданий «Перчини» и Park Cafe

Фото: freepik.com

Арбитражный суд отказал мэрии Новосибирска в приватизации задания с «Перчини» и «Park Cafe».

Во вторник, 17 января, Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал мэрии Новосибирска в признании прав на собственность на самовольную постройку в Первомайском сквере, в котором располагается «Перчини» и Park Cafe ООО «Антрацит».

«Истцом не представлены надлежащие доказательства существования обстоятельств, совокупность которых в силу части 3 статьи 222 ГК РФ создает возможность признания права собственности на самовольно возведенную постройку, что не позволяет признать за истцом право собственности на самовольно возведенный объект недвижимости и является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, — гласит решение арбитражного суда.

Двухэтажное здание с кафе в Первомайском сквере появилась в 2007 году, однако через несколько лет обнаружилось, что собственник построил его самовольно, не имея на это законного права.

При этом, неясно, каким образом это капитальное строение, кстати, давно уже внесенное в ЕГРН, осталось незамеченным чиновниками на момент заключения договора аренды. После огласки этих нарушений начались судебные разбирательства. Изначально мэрия подавала иск на снос здания, он был удовлетворен, однако позже городская администрация попыталась получить здание в собственность.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

кафе
Мэрия Новосибирска
арбитражный суд
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