В Новосибирске леса возле Академгородка получат статус особо охраняемой территории

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Минприроды Новосибирской области создаст особо охраняемую природную территорию рядом с Академгородком.

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин сообщил о намерении ведомства дать лесам и древнему болоту возле новосибирского Академгородка статус особо охраняемой территории.

На этой территории более 500 га в Советском районе Новосибирска, где находится реликтовое торфяное болото Гладкое возрастом 8,7 тысяч лет, окруженное сосновым лесом и растительностью, до 2025 года появится комплекс «Сказочный». Отметим, что на территории были обнаружены более 20 краснокнижных видов птиц и животных.

Статус особо охраняемой природной территории защитит болото от избытка посетителей и загрязнения. Границы установят после экологической экспертизы, разработки документации и согласования с федеральными властями.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в пяти районах Новосибирска улучшилась скорость мобильного интернета. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирске разрешили предъявлять права в телефоне инспекторам ГИБДД.