В Новосибирске продают старинную библию за 500 тысяч рублей

Фото: "Авито"

В Новосибирске на продажу выставили старинную библию за 500 тысяч рублей.

На сайте «Авито» разместили объявление о продаже библии, изданной в 1893 году в Киево-Печерской Лавре. Цена раритета составляет 500 тысяч рублей.

По словам продавца, книга досталась ей по наследству и продается из-за отсутствия денег. Кроме того, женщина объяснила высокую цену библии тем, что хочет получить предложения от настоящих ценителей.

Помимо этого лота, в Новосибирске за 1500 рублей продается и Новый Завет, напечатанный в 1912 году, а также библия 18-го века за шесть тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм передавал впечатления жителей Новосибирска от Крещенских купаний. Кроме того, появлялась информация, что более 10 тысяч жителей Новосибирска окунулись в проруби на Крещение.