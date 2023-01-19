Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество культура

В Новосибирске продают старинную библию за 500 тысяч рублей

Фото В Новосибирске продают старинную библию за 500 тысяч рублей
Фото В Новосибирске продают старинную библию за 500 тысяч рублей

Фото: "Авито"

В Новосибирске на продажу выставили старинную библию за 500 тысяч рублей.

На сайте «Авито» разместили объявление о продаже библии, изданной в 1893 году в Киево-Печерской Лавре. Цена раритета составляет 500 тысяч рублей.

По словам продавца, книга досталась ей по наследству и продается из-за отсутствия денег. Кроме того, женщина объяснила высокую цену библии тем, что хочет получить предложения от настоящих ценителей.

Помимо этого лота, в Новосибирске за 1500 рублей продается и Новый Завет, напечатанный в 1912 году, а также библия 18-го века за шесть тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм передавал впечатления жителей Новосибирска от Крещенских купаний. Кроме того, появлялась информация, что более 10 тысяч жителей Новосибирска окунулись в проруби на Крещение.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

книги
продажа
антиквариат
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15053
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
12059
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
11780
Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных
10819
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9295
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8258
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8213
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты