В Новосибирске рассказали о производстве окопных свечей для СВО

Фото: герои публикации; коллаж: "АиФ-Новосибирск"

Волонтеры в Новосибирске рассказали об изготовлении блиндажных свечей из подручных материалов для СВО.

Волонтеры рассказали «АиФ-Новосибирск» о производстве окопных свечей и объяснили, как придумали их изготавливать.

Окопная или блиндажная свеча — это свеча длительного горения, которая может служить источником тепла и света несколько часов, с их помощью можно как согреться самому, так и разогреть еду и воду в полевых условиях. Одна из волонтеров Евгения Мельникова занимается их изготовлением с конца ноября и не намерена останавливаться до окончания спецоперации.

Женщина уверена, что помимо практической пользы от свечей, они несут и моральную поддержку — каждая свеча делается конкретным человеком, который думает о ребятах, хочет их поддержать и согреть.

На изготовление одной окопной свечи уходит полчаса. Чтобы её сделать, нужно взять консервную банку, очистить её и убрать острые края, после чего положить внутрь картон — его должно быть не много и не мало. Сверху заливается расплавленный парафин, после чего необходимо подождать семь часов, пока он затвердеет, и налить его повторно — чтобы не было пустот.

За смену Евгения делает до 60-70 свечей, сейчас ей помогает целая команда, а сибирячка даже проводит мастер-классы, чтобы обучить всех желающих.

«‎Нас уже очень много. Активно льем, очень большие отправки сейчас от нас идут, меня тут даже пригласили в Ордынку приехать — дети от четырнадцати и старше очень хотят помогать там и просят провести мастер-класс. Это труд, который сплачивает», — поделилась сибирячка.

Бойцы благодарят волонтеров и даже присылают фотографии со свечами с передовой, хотя обратной связи и мало.

Еще одна изготовительница окопных свечей Елена Колесникова, работающая учительницей в селе Кочки, рассказала, что беседовала с военными на передовой по видеосвязи. Бойцы передали привет, однако сибирячка не уверена в том, ее ли свечи до них дошли.

Со всем необходимым женщине помогают прихожане кочкинского храма Рождества Христова, который она сама регулярно посещает. Материалы для свечей дают и просто неравнодушные люди. Учительница пожаловалась на дефицит парафина.

Волонтеры подчеркнули, что окопные свечи — необходимы военным, однако для их массового производства нужны материалы — тут и пригодится поддержка от других. А для военнослужащих свечи будут востребованы ещё долго — в окопе это и лампочка, и плитка, и маленькая печка.

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