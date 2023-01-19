В Новосибирской области ожидаются морозы -33 градуса в выходные

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
К субботе в Новосибирске похолодает до -33 градусов.
В ночь на субботу, 21 января, в Новосибирске ожидается похолодание до -32 градусов. Такой прогноз представили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
В четверг, 19 января, в Новосибирске и по области сохранится тёплая погода с температурой -10..-12 градусов, 20 января начнётся постепенное похолодание до -15 днем. Ночью на 21 января ожидается похолодание до -26..-28 градусов, в пригороде до -32 градусов.
Такой прогноз поддерживает сервис Gismeteo. По данным специалистов, 21 января в течение дня температура постепенно опустится с 17 до -29 градусов. Ветер ожидается слабый, 2-5 м/с. В геомагнитной активности небольшие возмущения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение. Также специалисты МЧС показали процесс изготовления купели для Крещенских купаний 19 января.
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