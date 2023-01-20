Из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Юлия Настина

Из Новосибирской области в зону СВО отправлен эшелон с мобилизованными.

Еще один эшелон с мобилизованными выехал в зону специальной военной операции. Поезд отправился на территорию СВО 18 января.

Об отправке эшелона сообщил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко на своей странице Вконтакте.

Отправка состоялась с полигона Шилово в 5 часов утра. На 1 час поезд остановился в Барабинске. Военных на время остановки приходили проводить близкие, в том числе с детьми, передавали еду и предметы быта.

Точную численность отправленных в зону СВО мобилизованных не назвали, но примерная их численность — около двух сотен.

В числе провожавших был депутат Барабинского района Константин Терещенко, который и рассказал Сиб.фм о том, как прошли проводы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что отправившийся на СВО депутат из Новосибирской области Ростислав Антонов нашёл мобилизованных земляков.

Также военный из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в зоне СВО.