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Из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО

Фото Из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО
Фото Из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Юлия Настина

Из Новосибирской области в зону СВО отправлен эшелон с мобилизованными.

Еще один эшелон с мобилизованными выехал в зону специальной военной операции. Поезд отправился на территорию СВО 18 января.

Об отправке эшелона сообщил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко на своей странице Вконтакте.

Фото Из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО 2

Отправка состоялась с полигона Шилово в 5 часов утра. На 1 час поезд остановился в Барабинске. Военных на время остановки приходили проводить близкие, в том числе с детьми, передавали еду и предметы быта.

Точную численность отправленных в зону СВО мобилизованных не назвали, но примерная их численность — около двух сотен.

В числе провожавших был депутат Барабинского района Константин Терещенко, который и рассказал Сиб.фм о том, как прошли проводы.

Фото Из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что отправившийся на СВО депутат из Новосибирской области Ростислав Антонов нашёл мобилизованных земляков.

Также военный из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в зоне СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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