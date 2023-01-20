Педиатр объяснила, как попадание воды повлияет на Манту

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По словам педиатра Нарине Сугян, попадание воды на Манту никак не отразятся на результате теста.

Если вода попадает на пробу Манту, на результат теста это никак не отразится. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала заместитель главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян. Как отмечает медик, после купания место укола нужно промокнуть полотенцем, но ни в коем случае не расчесывать и не тереть.

«Так как активное вещество вводится в кожу, при обычном купании вода так глубоко проникнуть не может. Но вот если вы трете мочалкой или вытираете грубым полотенцем, то место укола может повредиться и проба Манту может дать ложноположительный результат», — объяснила педиатр.

Напомним, педиатр рассказала о запретах при купании ребенка в ванной.