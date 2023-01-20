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общество

Педиатр объяснила, как попадание воды повлияет на Манту

Фото Педиатр объяснила, как попадание воды повлияет на Манту
Фото Педиатр объяснила, как попадание воды повлияет на Манту

Freepik, authors: Natalia Garmasheva

По словам педиатра Нарине Сугян, попадание воды на Манту никак не отразятся на результате теста.

Если вода попадает на пробу Манту, на результат теста это никак не отразится. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала заместитель главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян. Как отмечает медик, после купания место укола нужно промокнуть полотенцем, но ни в коем случае не расчесывать и не тереть.

«Так как активное вещество вводится в кожу, при обычном купании вода так глубоко проникнуть не может. Но вот если вы трете мочалкой или вытираете грубым полотенцем, то место укола может повредиться и проба Манту может дать ложноположительный результат», — объяснила педиатр.

Напомним, педиатр рассказала о запретах при купании ребенка в ванной.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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тест
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