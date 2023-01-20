Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание телеканалы

Фото С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание телеканалы
Фото С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание телеканалы

Фото: pixabay.com

В Новосибирской области телеканалы временно прекратят работу из-за технических работ с 23 по 29 января.

С 23 по 29 января в связи с техническими и профилактическими работами временно прекратится телевещание в поселках Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка и Шипуново, сообщили в региональном центре РТРС.

Отключение телеканалов будет происходить с 10 утра до 16 часов по местному времени. Время проведения работ может измениться из-за погодных условий в регионе.

Напомним, с 16 по 22 января из-за технических работ в области прерывалось вещание Первого канала, России1, МАТЧ!, НТВ, Пятого, Культуры, России24, Карусели, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спаса, СТС, Домашнего, ТВ3, Пятницы, Звезды, Мира, ТНТ, МузТВ, Ю-ТВ и Солнца, а также приостанавливалось вещание радиостанций Радио России, Маяк, Вести ФМ и Новосибирской Городской Волны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске самыми популярными контрафактными игрушками стали герои «Лунтика» и «Барбоскиных».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

телевидение
остановка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12417
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9608
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8989
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8398
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8359
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
8044
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной
7675
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре