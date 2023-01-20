С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание телеканалы

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В Новосибирской области телеканалы временно прекратят работу из-за технических работ с 23 по 29 января.

С 23 по 29 января в связи с техническими и профилактическими работами временно прекратится телевещание в поселках Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка и Шипуново, сообщили в региональном центре РТРС.

Отключение телеканалов будет происходить с 10 утра до 16 часов по местному времени. Время проведения работ может измениться из-за погодных условий в регионе.

Напомним, с 16 по 22 января из-за технических работ в области прерывалось вещание Первого канала, России1, МАТЧ!, НТВ, Пятого, Культуры, России24, Карусели, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спаса, СТС, Домашнего, ТВ3, Пятницы, Звезды, Мира, ТНТ, МузТВ, Ю-ТВ и Солнца, а также приостанавливалось вещание радиостанций Радио России, Маяк, Вести ФМ и Новосибирской Городской Волны.

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