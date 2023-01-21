В Новосибирске ищут пропавшую женщину в белом пуховике с капюшоном

Фото: ЛизаАлерт
В Новосибирске с середины января ищут пропавшую женщину в пуховике молочного цвета.
В посёлке Озёрный Новосибирского района пропала 35-летняя женщина. Её не могут найти с 15 января. Об этом сообщили волонтеры отряда ЛизаАлерт.
Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза.
Одежда: удлинённый пуховик с капюшоном молочного цвета, черные джинсы, черные ботинки, без шапки.
На момент публикации женщина уже 6 дней считается пропавшей без вести.
О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ЛизаАлерт 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске волонтеры нашли 19-летнего парня, которые 5 дней не был дома.
Также поисковики помогли вернуть домой убежавшего на улице 8-летнего мальчика. Потерявшегося ребёнка благодаря расклеенным листовкам опознал прохожий, связался с матерью и привез к ней домой.
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