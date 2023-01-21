В Новосибирске ищут пропавшую женщину в белом пуховике с капюшоном

Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске с середины января ищут пропавшую женщину в пуховике молочного цвета.

В посёлке Озёрный Новосибирского района пропала 35-летняя женщина. Её не могут найти с 15 января. Об этом сообщили волонтеры отряда ЛизаАлерт.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза.

Одежда: удлинённый пуховик с капюшоном молочного цвета, черные джинсы, черные ботинки, без шапки.

На момент публикации женщина уже 6 дней считается пропавшей без вести.

О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ЛизаАлерт 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске волонтеры нашли 19-летнего парня, которые 5 дней не был дома.

Также поисковики помогли вернуть домой убежавшего на улице 8-летнего мальчика. Потерявшегося ребёнка благодаря расклеенным листовкам опознал прохожий, связался с матерью и привез к ней домой.