Военнослужащий Владимир Бутин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Сузунского района
Военный из Новосибирской области Владимир Бутин погиб на территории СВО.
В субботу, 21 января, в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском состоялось прощание с военнослужащим Владимиром Бутиным. Он погиб в зоне действия специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.
Митинг по погибшему провели в Доме культуры Сузуна. Попрощаться с Владимиром Бутиным пришли его родные и близкие, а также представители власти.
Военком Сузунского района Василий Радаев сообщил, что военный погиб 14 декабря 2022 года при исполнении воинского долга. О подробностях его гибели не сообщили.
Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО. Поезд выехал рано утром 18 января, на час остановился в Барабинске, после чего отправился дальше.
Также отправившийся на СВО депутат из Новосибирской области Ростислав Антонов нашёл в ДНР мобилизованных земляков.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают