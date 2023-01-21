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Военнослужащий Владимир Бутин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото Военнослужащий Владимир Бутин из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Фото Военнослужащий Владимир Бутин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Сузунского района

Военный из Новосибирской области Владимир Бутин погиб на территории СВО.

В субботу, 21 января, в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском состоялось прощание с военнослужащим Владимиром Бутиным. Он погиб в зоне действия специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Митинг по погибшему провели в Доме культуры Сузуна. Попрощаться с Владимиром Бутиным пришли его родные и близкие, а также представители власти.

Военком Сузунского района Василий Радаев сообщил, что военный погиб 14 декабря 2022 года при исполнении воинского долга. О подробностях его гибели не сообщили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО. Поезд выехал рано утром 18 января, на час остановился в Барабинске, после чего отправился дальше.

Также отправившийся на СВО депутат из Новосибирской области Ростислав Антонов нашёл в ДНР мобилизованных земляков.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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