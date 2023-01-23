Доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Фото: Pixabay.com

В ходе проведения спецоперации погиб доброволец из Новосибирской области.

Доброволец ЧВК «Вагнер» из Чулымского района Новосибирской области Евгений Макаров погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщает «Чулымская газета».

Евгений Макаров родом из посёлка Кузнецкий. Сибиряк после окончания средней школы планировал поступить в речное училище. Однако его призвали на срочную службу. В результате Макарова комиссовали, что стало причиной переезда в Новосибирск. В 26 лет военнослужащий вступил в качестве добровольца в ряды ЧВК «Вагнер» и в ноябре отправился в зону проведения СВО.

Выяснилось, что 4 декабря Евгений Макаров погиб. Военнослужащего похоронили в родном посёлке 23 января. У Евгения Макарова остались жена и двое детей.

Ранее в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском состоялось прощание с военнослужащим Владимиром Бутиным. Он погиб в зоне действия специальной военной операции. Митинг по погибшему провели в Доме культуры Сузуна. Попрощаться с Владимиром Бутиным пришли его родные и близкие, а также представители власти.

Напомним, ранее из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО.