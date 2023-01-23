Глухие и слабослышащие жители Новосибирска смогут посмотреть фильмы KION на языке жестов

Фото предоставлены пресс-службой KION

Новосибирцы с нарушениями слуха могут посмотреть популярные фильмы и мультфильмы, переведенные на русский жестовый язык, в онлайн-кинотеатре KION.

Инклюзивная подборка для семейного просмотра «Кино на языке жестов» уже доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION. Субтитры также будут сопровождать адаптированные фильмы.

Глухие и слабослышащие взрослые и дети теперь смогут посмотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику в сурдопереводом на русский жестовый язык и субтитрами.

В специальную подборку «Кино на языке жестов» вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях «Честный развод» о приключениях семейной пары; кассовая комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.

Кроме того, в подборке представлены мультфильмы для юных зрителей ― канадский анимационный фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля «Гоу, Феликс»; лента об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, «100% волк» и мультфильм о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».

Также в подборку включены приключенческая драма «Лекарь: Ученик Авиценны», действия которой разворачиваются в Англии XI века, а также фантастическая мелодрама «Параллельные миры» о любви, которой не страшна межпланетное расстояние.

В скором времени сурдопереводами обзаведутся проекты KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другие.

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