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общество

В Новосибирске нашли новый дом коту смертельно больной женщины

Фото В Новосибирске нашли новый дом коту смертельно больной женщины
Фото В Новосибирске нашли новый дом коту смертельно больной женщины

Фото: паблик в "ВК" "Бюро Находок"

Кота смертельно больной женщины передали новым хозяевам в Новосибирске.

В Новосибирске коту-британцу нашли новых хозяев после известия о тяжелой болезни владелицы. Животное забрали в добрые руки после объявления в группе "Бюро Находок" в "ВК".

"Хозяйка смертельно больна. Кот никому не нужен будет после её смерти", — сообщил автор объявления.

Также он добавил, что кот порядочный и кастрирован.

Подписчиков паблика растрогала эта история. Многие написали слова поддержки в адрес больной хозяйки и высказали готовность забрать питомца.

Спустя несколько часов после публикации поста коту нашли новых хозяев. Эту информацию Сиб.фм подтвердил автор объявления.

Как ранее писал Сиб.фм, игры котят манула Мии в Новосибирском зоопарке попали на видео.

Напомним, в Новосибирске слесарь нашел на улице кошелек с 93 тысячами рублей. Мужчина дал объявление в паблике "Бюро Находок" в "ВК" с обращением к владельцу портмоне откликнуться и забрать свою вещь.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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