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Хоккейная «Сибирь» дома примет «Амур» в матче КХЛ 23 января

Фото Хоккейная «Сибирь» дома примет «Амур» в матче КХЛ 23 января
Фото Хоккейная «Сибирь» дома примет «Амур» в матче КХЛ 23 января

Фото: ХК "Сибирь"

23 января ХК «Сибирь» завершит очередную домашнюю серию матчей регулярного чемпионата КХЛ встречей с «Амуром».

В понедельник, 23 января «Сибирь» на своем льду примет «Амур». Матч начнется в 19:30 по местному времени. Встречу в прямом эфире можно будет увидеть на КХЛ ТВ и ОТС.

После 54 игр регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы с 70 очками лидируют в Восточной Конференции. «Амур» — на предпоследнем месте с 52 баллами.

Напомним, в последнем домашнем матче «Сибирь» уверенно обыграла «Металлург».

Ранее спортивный журналист из Новосибирска Ерыкалов объяснил причину лидерства ХК «Сибирь» в Восточной конференции КХЛ.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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