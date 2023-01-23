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Авиакомпания Panorama запустит рейс из Узбекистана в Новосибирск с 3 февраля

Фото Авиакомпания Panorama запустит рейс из Узбекистана в Новосибирск с 3 февраля
Фото Авиакомпания Panorama запустит рейс из Узбекистана в Новосибирск с 3 февраля

Фото: Freepik.com

Первый рейс новой авиакомпании из Узбекистана в Новосибирск состоится 3 февраля.

Узбекистанская авиакомпания Panorama Airways объявила о запуске прямого рейса из Ташкента в Новосибирск. Первый рейс состоится 3 февраля. Анонс опубликовали на сайте перевозчика.

Самолёты из Ташкента в Новосибирск и обратно будут летать каждую неделю по пятницами. Время вылета из Новосибирска — 03:20, время в пути составит 3 часа. Согласно данным авиакомпании, стоимость перелёта составляет 13 275 рублей, включая провоз багажа.

Ранее в Новосибирске неоднократно сообщалось о задержках и переносах авиарейсов. Чаще всего задерживают рейсы в Тайланд и Турцию, на срок от нескольких часов до двух суток. Транспортная прокуратура проверяет причины таких задержек и соблюдение прав пассажиров.

Также юрист из Новосибирска рассказала о правах пассажиров при задержке авиарейсов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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