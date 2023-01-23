В Новосибирске молодой человек разбившейся девушки показал ее последнее сообщение

В Новосибирске молодой человек погибшей при падении с высоты девушки рассказал о ее последнем сообщении.

Возлюбленный 16-летней девушки из Новосибирска, которая погибла при падении с высоты 20 января, рассказал о ее последнем послании. В сообщении она признавалась в любви. Об этом Данил (имя изменено) рассказал в беседе с журналистом Сиб.фм.

По словам парня, до трагедии он несколько месяцев встречался с Ариной (имя изменено). Однако из-за возникших проблем с учебой решил поставить отношения на паузу.

"Я не спал несколько дней, разбирался с долгами по учёбе. Я не мог ей ответить", — поделился парень.

Последнее сообщение Арины, написанное за несколько минут до трагедии Данил тоже вовремя не увидел. В тексте девушка признавалась в любви.

"Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни е***, — написала она.

О том, что Арина тяжело переживала охлаждение отношений с парнем, Сиб.фм рассказала и подруга девушки. С ей слов, сибирячка жаловалась, что бойфренд ее игнорирует. Также подруга погибшей отметила, что Арина была замкнутым человеком, мало с кем общалась и отчислилась из колледжа на 1 курсе.

"Её сложно было кому-то понять", — поделилась подруга.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 20 января в центре Новосибирска было обнаружено тело 16-летней девочки. Она упала с высоты на проходившего мимо 17-летнего парня. От полученных травм он скончался в больнице. Сейчас к месту трагедии новосибирцы несут цветы.