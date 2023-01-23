В Новосибирской области 14-летняя девочка закрылась в квартире

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Под Новосибирском 14-летняя девочка закрылась дома и напугала родителей.

В воскресенье, 22 января, в городе Краснообск Новосибирской области родители 14-летней девочки вызвали спасателей из-за того, что их дочь не открывала дверь в квартире.

Вызов спасателям МАСС поступил в 16:27. Бригада прибыла по адресу, открыла дверь и обнаружила, что девочка не отвечала на стук и просьбы открыть, потому что крепко спала — её не разбудили даже звуки инструментов.

Подростка передали родителям. В медицинской помощи девочка не нуждалась.

Большинство вызовов из-за запертых дверей заканчиваются без происшествий, но иногда спасатели находят в закрытых квартирах тела мертвых людей. Так, только за один день бригады МАСС обнаружили двух мертвых мужчин за дверями запертых квартир. Тела передали в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств их гибели.

Ранее Сиб.фм сообщал, где волонтёры нашли потерявшегося 11-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома через день после ссоры с отцом.