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В последнюю неделю января в Новосибирске ожидаются резкие перепады температур

Фото В последнюю неделю января в Новосибирске ожидаются резкие перепады температур
Фото В последнюю неделю января в Новосибирске ожидаются резкие перепады температур

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области ожидаются температурные качели с 23 января.

С 23 по 29 января в Новосибирской области температура будет изменяться с -8 до -27 градусов. О таких резких перепадах сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Средняя температура днем в последнюю неделю января в Новосибирске будет составлять -8..-10 градусов. Самым холодным днем в конце месяца станет среда, 25 января: -16 градусов днем и -27 ночью.

По прогнозам, в течение недели в городе и по области ожидаются обильные снегопады — первый такой начался в ночь на 23 января вместе с потепление до -10 и юго-западным ветром.

Ранее Сиб.фм сообщал о подробностях поиска пропавшего 11-летнего ребенка в Новосибирске. Мальчика искали 70 человек в течение дня.

Также в Новосибирске доля кирпичных домов уменьшилась в 16 раз. В то же время доля панельного домостроения увеличилась в два раза, а жилья в каркасно-монолитном исполнении выросла — в 3,7 раза.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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