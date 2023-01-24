Четыре человека погибли в ДТП со скорой в Новосибирской области

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В ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Северном объезде Новосибирска погибли четыре человека.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила о гибели четырех человек в ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Северном объезде.

По информации «МК в Новосибирске», экипаж скорой доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. ДТП произошло, когда медики возвращались обратно. Скорая с включенными проблесковыми маячками по касательной совершила наезд на барьерное ограждение, после чего выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем «Митцубиси». Автомобиль скорой помощи загорелся, на тушении возгорания были задействованы два пожарных расчета.

В результате ДТП погибли четыре человека.

Ранее появлялась информация, что в аварии также погибли фельдшер и сменный водитель экипажа скорой помощи. По данным Минздрава, второй водитель скорой и еще двое пострадавших госпитализированы в ЦРБ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что следователи проверят обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском.