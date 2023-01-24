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общество

Убыли последние подразделения мобилизованных из Новосибирской области

Фото Убыли последние подразделения мобилизованных из Новосибирской области
Фото Убыли последние подразделения мобилизованных из Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Последние подразделения мобилизованных, проходившие боевое слаживание в Новосибирской области, убыли из региона.

Из региона убыли последние подразделения мобилизованных, проходивших боевое слаживание. Об этом во вторник, 24 января, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Благодарю каждого, кто несмотря на большую нагрузку и непростую обстановку, проявил ответственность и профессионализм, помог тем, кто нуждался в нашей поддержке. А нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой!», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

В регионе также подвели итоги работы центров консультаций для мобилизованных граждан. Всего специалисты рассмотрели около 16 тысяч вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мобилизованные жители Новосибирской области рассказали, как проходит подготовка и боевое слаживание на полигоне в Шилово.

Напомним, ранее из Новосибирской области отправился эшелон с мобилизованными в зону СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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