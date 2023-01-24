В Новосибирске четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска произошла авария с участием грузовика и маршрутки.

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси и грузовой машины в Заельцовском районе. ДТП произошло вечером в понедельник, 23 января, сообщили в ГИБДД Новосибирска. Все пострадавшие находились в маршрутке, всего в общественном транспорте было 10 человек.

«Водитель-мужчина 1980 года рождения, управляя маршрутной «Газелью» двигался по улице Дуси Ковальчук, со стороны улицы Холодильная, в сторону улицы Сухарная, и в пути следования напротив дома 1А по улице Сухарная, не справился с управлением, совершил наезд на припаркованный у края проезжей части (справа) грузовой автомобиль Вольво с полуприцепом», — сказано в сообщении ведомства.

Пострадавшие пассажиры — женщины 1962, 1975, 1993,1995 годов рождения. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести, уточнили в ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два человека погибли в результате аварии с грузовым автомобилем в Черепановском районе. По данным Госавтоинспекции, человек, которому на вид 35-40 лет, управлял автомобилем Toyota Alphard по дороге Р-256 «Чуйский тракт». Машина двигалась со стороны Новосибирска в Барнаул. На 166 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Напомним, ранее в Новосибирске пьяный водитель пытался убежать от ДПС по сугробам.