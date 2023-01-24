Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске годовая девочка оказалась заблокирована в машине

Фото В Новосибирске годовая девочка оказалась заблокирована в машине
Фото В Новосибирске годовая девочка оказалась заблокирована в машине

Скриншот: Видео спасатели МАСС

В понедельник, 23 января, спасатели МАСС освободили запертую в машине годовалую девочку.

По информации пресс-службы МАСС, утром в понедельник, 23 января, спасатели выезжали на улицу Коминтерна в Дзержинский район Новосибирска, где в заблокированном салоне автомобиля находилась малолетняя девочка 2022 года рождения.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и открыли автомобиль. Ребёнок менее, чем за час, был освобожден и передан родителям, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели МАСС напоминают! Покидая салон автомобиля, не забывайте ключи в замке зажигания, не оставляйте ребятишек одних внутри автомобиля.

Ранее Сиб.фм сообщал о поисках пропавшего в Кировском районе города 37-летнего мужчины.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

спасатели
МАСС
младенец
автомобиль
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23278
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21131
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
13510
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12270
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10353
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
10019
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9793
Агитбригады «Русского Радио» дали первый концерт в Новом году