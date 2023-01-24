В Новосибирске годовая девочка оказалась заблокирована в машине

Скриншот: Видео спасатели МАСС

В понедельник, 23 января, спасатели МАСС освободили запертую в машине годовалую девочку.

По информации пресс-службы МАСС, утром в понедельник, 23 января, спасатели выезжали на улицу Коминтерна в Дзержинский район Новосибирска, где в заблокированном салоне автомобиля находилась малолетняя девочка 2022 года рождения.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и открыли автомобиль. Ребёнок менее, чем за час, был освобожден и передан родителям, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели МАСС напоминают! Покидая салон автомобиля, не забывайте ключи в замке зажигания, не оставляйте ребятишек одних внутри автомобиля.

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