В Новосибирске отец ребенка-инвалида получил отсрочку от мобилизации

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Отец ребёнка с инвалидностью в Новосибирске получил отсрочку от частичной мобилизации.
В Новосибирске отец ребёнка с инвалидностью получил отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе. Ранее поступили обращения жителей области.
«Заявители обращались в интересах мобилизованных родственников, сообщая о том, что имеются основания для предоставления им отсрочки. В качестве таких оснований были указаны: трудоустройство в качестве слесаря механосборочных работ, который задействован в производственном цикле по выполнению оборонного заказа; воспитание ребёнка-инвалида с паллиативным статусом», — сказано в сообщении.
Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области убыли последние подразделения мобилизованных, проходивших боевое слаживание. В регионе также подвели итоги работы центров консультаций для мобилизованных граждан. Всего специалисты рассмотрели около 16 тысяч вопросов, связанных с частичной мобилизацией.
Напомним, ранее мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают