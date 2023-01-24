В Новосибирске отец ребенка-инвалида получил отсрочку от мобилизации

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Отец ребёнка с инвалидностью в Новосибирске получил отсрочку от частичной мобилизации.

В Новосибирске отец ребёнка с инвалидностью получил отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе. Ранее поступили обращения жителей области.

«Заявители обращались в интересах мобилизованных родственников, сообщая о том, что имеются основания для предоставления им отсрочки. В качестве таких оснований были указаны: трудоустройство в качестве слесаря механосборочных работ, который задействован в производственном цикле по выполнению оборонного заказа; воспитание ребёнка-инвалида с паллиативным статусом», — сказано в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области убыли последние подразделения мобилизованных, проходивших боевое слаживание. В регионе также подвели итоги работы центров консультаций для мобилизованных граждан. Всего специалисты рассмотрели около 16 тысяч вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

Напомним, ранее мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат.