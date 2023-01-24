В Новосибирской области за 3-4 года ликвидируют все скотомогильники

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В ближайшие 3-4 года в Новосибирской области планируется ликвидировать все скотомогильники.

Начальник отдела государственной ветеринарной службы районов области регионального управления ветеринарии Даниил Миловидов сообщил, что ликвидировать скотомогильники в Новосибирской области предполагается за несколько ближайших лет, сообщил.

«В прошлом году нам удалось ликвидировать 187 неиспользуемых скотомогильников, по состоянию на начало текущего года у нас в области имеется 621 скотомогильник, в том числе 9 сибиреязвенных, на 2023 год в областном бюджете на продолжение данной работы предусмотрено 24 млн 814 тысяч рублей. Мы планируем в ближайшие три-четыре года все это дело ликвидировать», — заявил Миловидов.

По словам функционера, с 2020 года противоэпизоотическая комиссия при правительстве РФ рекомендовала регионам прекратить ввод в эксплуатацию новых скотомогильников, старые ликвидировать, а биологические отходы сжигать в специальных печах. А в 2022 году в регионе было обустроено восемь из девяти сибиреязвенных скотомогильников, оставшихся с первой половины XX века, на это было выделено 13 млн 288 тысяч рублей, земельные участки были переданы в областную собственность, земельные участки огорожены, установлены информационные аншлаги, чтобы избежать распашки этих земель и распространения возбудителя сибирской язвы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области построят хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей. Кроме того, Новосибирский зоопарк показал видео с обедающим детёнышем ленивца.