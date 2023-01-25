23-летний военный из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: "Степные зори"
В зоне проведения специальной военной операции погиб 23-летний военный из Кочковского района Новосибирской области Павел Тимошин.
23-летний Павел Тимошин из Кочковского района Новосибирской области получил смертельное ранение и погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО под Артемовском.
Земляки попрощались с воином во вторник, 24 января, в Быструхинском Доме культуры. На похороны Павла пришло все село.
«Администрация выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего. Павел навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — заявила глава Быструхинского сельского Совета Наталья Ермакова.
Ранее Сиб.фм сообщил, что последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО. Кроме того, в Новосибирске опубликовали фото детских писем бойцам СВО.
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