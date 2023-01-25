Начата продажа авиабилетов из Чукотки в Новосибирск

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С апреля начнутся авиаперелёты из Чукотки в Новосибирск.

Начались продажи билетов на рейс Анадырь — Новосибирск. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Чукотки Роман Копин 25 января. Перелёты будет выполнять авиакомпания S7.

«Даты выполнения полётов: с 6 апреля по 31 октября. Новосибирск — крупный аэропорт со множеством направлений полётов как по России, так и за рубеж. В пиковый период перелёты для жителей округа будут удобнее», — написал Копин.

Ранее узбекистанская авиакомпания Panorama Airways объявила о запуске прямого рейса из Ташкента в Новосибирск. Первый рейс состоится 3 февраля. Анонс опубликовали на сайте перевозчика.

Самолёты из Ташкента в Новосибирск и обратно будут летать каждую неделю по пятницами. Время вылета из Новосибирска — 03:20, время в пути составит 3 часа. Согласно данным авиакомпании, стоимость перелёта составляет 13 275 рублей, включая провоз багажа.

Напомним, в Новосибирске возбудили дело из-за задержки рейса в Таиланд авиакомпании «Азур эйр» на 11 часов.