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В Новосибирске попутчик убитого таксиста Александра Калмыкова попал на видео

Фото В Новосибирске попутчик убитого таксиста Александра Калмыкова попал на видео
Фото В Новосибирске попутчик убитого таксиста Александра Калмыкова попал на видео

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Камера видеонаблюдения зафиксировала попутчика убитого в Новосибирске таксиста.

Попутчик, которого подвозил таксист Александр Калмыков незадолго до смерти, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Силовики изучают запись.

Источник уточнил, что Калмыкова вместе с попутчиком ехали в сторону Заельцовского кладбища.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске завершились поиски пропавшего таксиста Александра Калмыкова. Его нашли погибшим в понедельник, 23 января. Александр Калмыков работал в такси и пропал 21 января.

В полицию обратилась жена пропавшего. Правоохранителям она рассказала, что муж уехал на автомобиле «Лада Веста» коричневого цвета от дома по ул. Тюленина 21 и не вернулся.

Как ранее писал Сиб.фм, личность попутчика убитого отца трёх детей с Первомайки пока не установили.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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