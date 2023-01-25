В Новосибирске разработают программу реабилитации ветеранов СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске пройдёт встреча, в ходе которой обсудят разработку программы по реабилитации ветеранов СВО и их семей.

В Новосибирске пройдёт рабочая встреча членов Общественных палат РФ и Новосибирской области при участии представителей других регионов, в ходе которой обсудят создание программы по ресоциализации и реабилитации участников СВО и их семей. Об этом в среду, 25 января, сообщили в правительстве региона.

«На встрече обсудят комплекс мероприятий, направленных на формирование и реализацию пилотного проекта, включая вопросы финансирования и координации работы центров поддержки ветеранов боевых действий и их семей; психологическую адаптацию ветеранов ВС, участников СВО; вопросы, касающиеся их переобучения и адаптации, а также роль общественных организаций в этом процессе», — сказано в сообщении правительства Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что последний поезд с мобилизованными жителями Новосибирской области выехал в зону проведения специальной военной операции. Всё это время они проходили боевое слаживание на военных полигонах региона: специалисты обучались работе с техникой, приборами, а также отлаживали боевое взаимодействие с командирами своих подразделений.

Напомним, мобилизованные жители Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне.