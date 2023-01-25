В Новосибирской области попрощались с погибшим в зоне СВО солдатом ЧВК «Вагнер»

Фото: группа "Новосибирск скорбит"

В поселке Колывань Новосибирской области попрощались с Сергеем Александровичем Рыжавским–Левченко, служившим в ЧВК «Вагнер» и погибшим в зоне СВО.

Прощание с Сергеем Александровичем Рыжавским–Левченко состоялось 25 января 11:00 в поселке Колывань, в Похоронном Доме на улице Ленина,88. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер» и погиб при исполнении служебного долга во время СВО, сообщила группа «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Сергей Александрович родился в 1987 году в Казахстане. В 1994 году семья переехала в Колывань, и Сергей пошел в первый класс Колыванской первой школы. Позже мужчина жил и работал в Новосибирске.

В ноябре 2022 года мужчина поступил на службу в ЧВК «Вагнер», а позже прибыл в зону боевых действий вместе со своим подразделением.

20 января родные получили сообщение о его гибели, они отзываются о Сергее как о заботливом сыне, брате, отце.

У воина осталась трехлетняя дочь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 23-летний военный из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Кроме того, появлялась информация, что батальон "Вега" из Новосибирска отправился в зону СВО.