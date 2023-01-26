"Пришли с обысками в 5 утра": дело на экс-директора «Красного факела» Кулябина возбудили со второй попытки

Коллаж Сиб.фм: использованы фото театра "Красный факел", Управление Судебного департамента Новосибирской области, автора и из архива Сиб.фм

Сегодня, 26 января, экс-директора театра «Красный факел» в Новосибирске арестовали: следователи настаивали на СИЗО, однако суд назначил Александру Кулябину домашний арест. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности дела двухлетней давности.

К театральному деятелю на пенсии Александру Кулябину оперативники пожаловали с обысками, как это обычно бывает, в пять утра 24 января. Ни он, ни его жена, которые проживают в обычной квартире на улице Зыряновской, сразу и не поняли цель визита силовиков. О старой «растрате» в семье Кулябиных вспомнили позже.

Эхо «Тангейзера»?

Семья театральных деятелей Кулябиных не в первый раз попадает в Новосибирске в скандал. Было всё: отец, сын и даже святой дух.... Собственно, первый в перипетию попал Тимофей Александрович, ещё в 2015 году.

Всё началось с того, что 13 февраля на встрече с общественниками митрополит Тихон пожаловался на постановку оперы Вагнера «Тангейзер» в НОВАТе, режиссёром которой был молодой и амбициозный Тимофей Кулябин.

Он перенёс главного героя классической постановки в современные реалии, где тот стал скандальным режиссёром картины «Венерин грот». На рекламном плакате фильма распятие помещено между раздвинутых женских ног.... Богохульствовали, по мнению РПЦ, в опере и дальше по сценарию.

Хотя «Тангейзер» был признан «Оперой года» по версии газеты «Музыкальное обозрение», его режиссёр познал внимание и прокуроров. В правоохранительном ведомстве слова Митрополита услышали. Так появилось дело об оскорблении чувств верующих.

Почти три месяца руководитель НГАТОиБ на тот момент Борис Мездрич и режиссёр Тимофей Кулябин ходили по судебным инстанциям, доказывая, что не собирались оскорблять чувств верующих.... Дело в итоге прекратили, но нервы театральным деятелям помотали значительно.

Позже, когда этот скандал улёгся, режиссёр пришёл в театр, которым руководил отец. Ещё семь с половиной лет Тимофей Кулябин ставил спектакли, которые побеждали на различных фестивалях за рубежом.... Перебраться за границу навсегда скандальный режиссёр решил после начала спецоперации. Вот тут-то начались проблемы и у его отца – Александра Кулябина.

Чёрная полоса

Всё началось в конце 2022 года, когда всё то, что натворил режиссёр Тимофей Кулябин, сняли со сцены, а это была львиная доля спектаклей, которые пользовались спросом.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене спектаклей в январе и феврале. По техническим причинам отменяются показы постановок «Онегин» и «Дикая утка», также не состоится показ «Детей солнца» на Камерной сцене», — гласило сообщение театра «Красный факел».

Буквально через пару дней неприятный сюрприз ждал и самого Александра Кулябина. 23 декабря 2022 года он пришёл на работу, и узнал о своём увольнении. Учредитель расторг договор с директором без всяческих объяснений причин. Пенсионер тихо покинул театр, которым руководил почти 23 года.

Дело двухлетней давности

Александр Прокопьевич ещё и не успел познать все радости пенсии. В начале года пришлось походить по врачам: выяснилось, что проблемы и с сердцем, и с почками. 24 января театрального деятеля рано утром разбудили оперативники и следователи.

«Возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств на сумму около 1,8 миллиона рублей. Ведутся следственные действия. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,

— кратко комментируют ситуацию в правоохранительных органах.

Растрата якобы всплыла после аудиторской проверки за 2018 год. Тогда также стоял вопрос о возбуждении уголовного дела. О его нюансах Сиб.фм рассказали источники, близкие к следствию.

«Была назначена процессуальная проверка, она установила, что никаких вопросов нет. Было представление контрольно-ревизионного управления, с которым не согласились, его обжаловали. По этим вопросам шли тяжбы. ГСУ также проводило дослественную проверку, и они отказали в возбуждении уголовного дела",

– рассказал Сиб.фм источник.

Как говорит источник, тогда опрашивали и министра, и замминистра культуры, но пришли к выводу, что нет состава. 23 января этого года было отменено постановление 2018 года, возбудили новое дело и уже 24 января в пять утра на пороге стояли оперативники с обыском.

Без разговоров...

Солидный букет заболеваний и поручительства именитых артистов помогли Александру Кулябину остаться под домашним арестом. Его ограничили в телефонных разговорах и пользовании интернетом, но оставили до 23 марта под заключением дома. У театрального деятеля два адвоката, они не спешат делать скоропалительных выводов и собираются тщательно разобрать коррупционное дело.

"Пока не буду комментировать версию следствия, но в материалах, присланных в суд, нет никаких доказательств вины Кулябина. Надеюсь, что суд всё-таки учёл наши доводы, которые мы излагали на протяжении полутора часов с перерывами на следственные мероприятия", – заключила адвокат театрального деятеля Елена Вербенко.