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В Новосибирске водитель сбил парня на пешеходном переходе

Фото В Новосибирске водитель сбил парня на пешеходном переходе
Фото В Новосибирске водитель сбил парня на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Новосибирска

Молодой человек пострадал в аварии в Кировском районе Новосибирска.

В Кировском районе Новосибирска на пешеходном переходе сбили молодого человека. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла вечером в четверг, 26 января.

По данным ведомства, парень 2005 года рождения пересекал дорогу на пешеходном переходе на улице Громова.

«Водитель на автомобиле НИССАН АД двигался по улице Громова, со стороны дома 76 улицы Зорге, в сторону улицы Зорге, и у дома 22 корпус 1 по улице Громова, совершил наезд на пешехода который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля», — уточнили в ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что накануне в Барабинском районе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей. Ещё один человек получил травмы.

Напомним, ранее водитель "Mersedes Benz" погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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