Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду

Фото 27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду
Фото 27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Штормовой ветер встретил идущих утром 27 января на работу новосибирцев: порывы до 20 метров в секунду буквально сносят прохожих.

Ещё накануне синоптики «Западно-Сибирского гидрометцентра» предупреждали о штормовом ветре в предстоящие пятницу и субботу.

Ночная температура минувшей ночью в Новосибирске не опускалась ниже – 15 градусов. Днём в гидрометцентре обещают до – 9 градусов. Всю пятницу ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В середине дня выпадет снег, после этого порывы ветра несколько ослабнут, но на дорогах к ночи образуется гололедица.

Ветер ослабеет к субботе, 28 января. Днём его порывы уменьшатся до 6-11 м/с днем, а воздух прогреется до – 8... – 10 градусов. В выходные опять начнутся обильные снегопады.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25273
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
19587
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
17607
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
14952
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
11860
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
8418
В Новосибирске водитель сбил парня на пешеходном переходе
8160
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям