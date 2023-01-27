27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Штормовой ветер встретил идущих утром 27 января на работу новосибирцев: порывы до 20 метров в секунду буквально сносят прохожих.
Ещё накануне синоптики «Западно-Сибирского гидрометцентра» предупреждали о штормовом ветре в предстоящие пятницу и субботу.
Ночная температура минувшей ночью в Новосибирске не опускалась ниже – 15 градусов. Днём в гидрометцентре обещают до – 9 градусов. Всю пятницу ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
В середине дня выпадет снег, после этого порывы ветра несколько ослабнут, но на дорогах к ночи образуется гололедица.
Ветер ослабеет к субботе, 28 января. Днём его порывы уменьшатся до 6-11 м/с днем, а воздух прогреется до – 8... – 10 градусов. В выходные опять начнутся обильные снегопады.
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