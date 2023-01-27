27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Штормовой ветер встретил идущих утром 27 января на работу новосибирцев: порывы до 20 метров в секунду буквально сносят прохожих.

Ещё накануне синоптики «Западно-Сибирского гидрометцентра» предупреждали о штормовом ветре в предстоящие пятницу и субботу.

Ночная температура минувшей ночью в Новосибирске не опускалась ниже – 15 градусов. Днём в гидрометцентре обещают до – 9 градусов. Всю пятницу ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В середине дня выпадет снег, после этого порывы ветра несколько ослабнут, но на дорогах к ночи образуется гололедица.

Ветер ослабеет к субботе, 28 января. Днём его порывы уменьшатся до 6-11 м/с днем, а воздух прогреется до – 8... – 10 градусов. В выходные опять начнутся обильные снегопады.