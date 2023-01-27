Дело о мошенничестве с земельными участками на 81 миллион рублей направили в суд Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дело о крупном земельном мошенничестве в Новосибирске дошло до суда.

Прокуратура Новосибирской области закончила формировать обвинительное заключение для 43-летнего гражданина. Дело о мошенничестве с земельными участками на сумму 81 миллион рублей рассмотрят в Центральном районном суде города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что с 2012 по 2014 годы обвиняемый и его соучастник сфальсифицировали документы о предоставлении в собственность земельных участков, направили их в мэрию Новосибирска и получили «в собственность занимаемые садовые земельные участки из земель населенных пунктов для ведения садоводства».

Ущерб, нанесенный такими действиями администрации города, оценили в 81 миллион рублей.

Дело рассмотрят в Центральном районном суде Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о мошенничестве с муниципальными квартирами — дело с ущербом в 45 миллионов рублей также дошло до суда.

Напомним, в конце декабря 2022 года в этом же суде вынесли приговор бывшему начальнику комитета по жилищным вопросам мэрии Светлане Стыниной, ее экс-заместителю Андрею Гудченко и предпринимателю Елене Камерзановой. Их обвиняли в хищении 52 муниципальных квартир. Тогда следователям удалось доказать только эти эпизоды из предполагаемых 1 500.