Экс-замминистра культуры Новосибирской области Милогулов рассказал о новой должности

Фото: со страницы Григория Милогулова в ВК / Геометрия

Бывший заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов назначен на новую должность.

Григорий Милогулов получил новую должность в Новосибирском государственном театральном институте. О своем назначении на должность проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности, бывший заместитель министра культуры Новосибирской области сообщил в своих социальных сетях.

«Предстоит ещё лучше узнать наш замечательный и единственный за Уралом театральный вуз и постараться сделать его вместе с новыми коллегами ещё лучше. Круг задач широк: от очевидных из названия позиции до всевозможных задач по партнёрской коммуникации и профориентационной работе с возможными будущими студентами в рамках приёмной кампании», — сообщил Григорий Милогулов.

Также на своей странице в ВК, Григорий Милогулов упомянул о том, что давно знаком с институтом. Тогда, по словам нового проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности института, он подумать не мог, что будет здесь работать.

В августе 2020 года Григорий Милогулов пришёл работать в министерство культуры, Новосибирская область обсуждала в переговорах между НЭВЗ-СОЮЗом о приобретении для театрального института здания ДК «Энергия».

«К счастью, переговоры привели к договорённости», — вспоминает Милогулов. В результате, Государственный театральный институт обрёл новый дом с театральным залом.

Напомним, что 23 января 2023 года, Григорий Милогулов покинул свой пост заместителя министра культуры Новосибирской области по собственному желанию.

Ранее Сиб.фм писал об отставке Григория Милогулова с должности заместителя министра культуры Новосибирской области. Причины увольнения Милогулов не сообщил.