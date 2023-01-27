Из-за сильной метели 45 детей под Новосибирском не смогли добраться в школу

Фото: pixabay.com
45 детей из поселка в Новоозёрный в Новосибирской области пропустили школу из-за сильной метели.
В Новосибирской области из-за сильной метели 27 января был частично отменен подвоз 45 детей в Алексеевскую школу № 4 микрорайона «Алексеевская слобода».
Основная причина, как сообщили в ТУАД, — погодные условия, плохая видимость и сильная метель.
Сейчас на трассах работает 834 единицы техники. Техника исправна, проезд обеспечен везде.
Напомним, 27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду.
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