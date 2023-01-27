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Из-за сильной метели 45 детей под Новосибирском не смогли добраться в школу

Фото Из-за сильной метели 45 детей под Новосибирском не смогли добраться в школу
Фото Из-за сильной метели 45 детей под Новосибирском не смогли добраться в школу

Фото: pixabay.com

45 детей из поселка в Новоозёрный в Новосибирской области пропустили школу из-за сильной метели.

В Новосибирской области из-за сильной метели 27 января был частично отменен подвоз 45 детей в Алексеевскую школу № 4 микрорайона «Алексеевская слобода».

Основная причина, как сообщили в ТУАД, — погодные условия, плохая видимость и сильная метель.

Сейчас на трассах работает 834 единицы техники. Техника исправна, проезд обеспечен везде.

Напомним, 27 января в Новосибирске поднялся штормовой ветер до 20 метров в секунду.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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