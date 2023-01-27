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общество

В Новосибирске беспилотники МЧС начали отслеживать неочищенные от снега крыши

Фото В Новосибирске беспилотники МЧС начали отслеживать неочищенные от снега крыши
Фото В Новосибирске беспилотники МЧС начали отслеживать неочищенные от снега крыши

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске беспилотники МЧС России помогают в отслеживании неочищенных крыш от снега.

Беспилотники МЧС России помогают отслеживать неочищенные от снега крыши Новосибирских зданий. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Чтобы обеспечить безопасность жителей города Новосибирска, сотрудники МЧС России с помощью беспилотников фиксируют скопления наледи и снега на кровлях зданий Новосибирска.

Видео-материалы используют передают специалистам Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, для того чтобы устранить выявленные нарушения.

«Беспилотник способен за короткое время обследовать довольно большую площадь, а установленная видеокамера зафиксировать все обнаруженные нарушения»- комментирует начальник отдела организации и применения беспилотных авиационных систем и авиационно-спасательных технологий Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Пузырев.

Патрулирование с помощью квадрокоптеров началось декабре 2022 года.

За 13 полетов над территориями Ленинского, Калининского и Советского районов удалось обследованы кровли и балконы зданий на площади 5 километров.

Ранее Сиб.фм писал о том, что снегопады в Новосибирске продолжатся до выходных.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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