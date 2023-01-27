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Пьяный водитель Toyota без прав врезался в Honda в Новосибирске

Фото Пьяный водитель Toyota без прав врезался в Honda в Новосибирске
Фото Пьяный водитель Toyota без прав врезался в Honda в Новосибирске

Пьяный водитель без прав врезался в иномарку в Новосибирске.

Утром в четверг, 27 января, в Ленинском районе Новосибирска пьяный водитель Toyota Sprinter Carib врезался в Honda Civic. Её водитель, 32-летняя женщина, при аварии получила травмы. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 8:10 на улице 2-я Станционная. 23-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной Honda.

Женщину доставили в больницу с различными травмами. Их тяжесть и характер устанавливают врачи. На водителя Toyota Sprinter Carib составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ГИБДД проведет массовый рейд по пьяным водителям. Он пройдет с 27 по 30 января.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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