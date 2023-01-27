В Новосибирске иномарка сбила пешехода и врезалась в автобус №34

Фото: ГИБДД Новосибирска

ДТП с участием автобуса произошло в Калининском районе Новосибирска.

В Калининском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса №34. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Инцидент произошёл в днём в пятницу, 27 января. По данным ГИБДД, перед столкновением с автобусом водитель иномарки 1978 года рождения сбил пешехода на улице Богдана Хмельницкого.

«В пути следования около дома № 40 он совершил наезд на гражданина, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего легковушка столкнулась со стоящим маршрутным автобусом, который завершал высадку пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Пострадавший — мужчина 1979 года рождения, его госпитализировали с травмами. Среди пассажиров автобуса №34 пострадавших нет.

В отношении водителя легковой машины возбудили административное дело, проводится проверка. Установлено, что автомобилист был трезв на момент аварии.

Напомним, сегодня под Новосибирском дошло до суда дело 70-летнего водителя, сбившего насмерть женщину с двумя детьми.