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Под Новосибирском дошло до суда дело 70-летнего водителя, сбившего насмерть женщину с двумя детьми

Фото Под Новосибирском дошло до суда дело 70-летнего водителя, сбившего насмерть женщину с двумя детьми
Фото Под Новосибирском дошло до суда дело 70-летнего водителя, сбившего насмерть женщину с двумя детьми

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области начался суд над мужчиной, которого обвиняют в смертельном ДТП с тремя погибшими.

В Искитимском районном суде Новосибирской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении 70-летнего водителя, сбившего насмерть женщину с двумя детьми. Об этом сказано в картотеке дел суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что утром 9 ноября стало известно о трагедии в Искитиме: там 70-летний водитель Honda CR-V, двигавшийся со стороны Чуйского тракта в сторону проспекта Юбилейный, наехал на трёх пешеходов у дома № 46 в микрорайоне Подгорный.

Как уточнили в пресс-службе МВД Новосибирской области, они пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения.

На месте трагедии скончалась младшая дочь 37-летней женщины. Спустя некоторое время в больнице от полученных травм погибли старшая дочь и мать. Подсудимому грозит до семи лет колонии.

Напомним, ранее появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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