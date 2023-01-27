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общество

В Новосибирске Минтранс предложил способ пересечь площадь Труда за 9 минут

Фото В Новосибирске Минтранс предложил способ пересечь площадь Труда за 9 минут
Фото В Новосибирске Минтранс предложил способ пересечь площадь Труда за 9 минут

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Минтранс Новосибирской области разработал способ ускорить пересечения площади Труда в час пик.

Время пересечения площади Труда может сократиться до 9 минут. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области, которое разработало способ ускорить процесс. Согласно информации из карточек минтранса, способ включает в себя отказ от автомобиля и пользование городской электричкой стоимостью 30 рублей.

Фото В Новосибирске Минтранс предложил способ пересечь площадь Труда за 9 минут 2

В министерстве уточнили, что с остановочной платформы Жилмассив состав идёт шесть минут. Девять минут электричка едет со станции Новосибирск-Западный и 11 минут — с остановочной платформы Западная площадка.

Фото В Новосибирске Минтранс предложил способ пересечь площадь Труда за 9 минут 3

Фото В Новосибирске Минтранс предложил способ пересечь площадь Труда за 9 минут 4

В минтрансе утончили, что в течение прошлого года жители Новосибирска воспользовались электричкой около 6 млн раз, чтобы добраться до мест назначения.

Напомним, ранее на площади Труда в Новосибирске грузовик оборвал троллейбусные провода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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