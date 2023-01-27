В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО многодетным отцом Константином Семеновым

Фото: группа "Новосибирск скорбит"

27 января в городе Чулым под Новосибирском простятся с добровольцем СВО Константином Семеновым.

38-летний Константин Семенов из города Чулым Новосибирской области погиб в Херсонской области 10 января 2023 года в ходе СВО. Прощание с ним состоится 27 января. Об этом сообщили в группе «Новосибирск скорбит» Вконтакте.

Константин Семенов во время срочной службы служил в Чечне. После демобилизации он жил и работал в Новосибирске. У него осталась жена и трое детей.

Повестка по частичной мобилизации ему пришла в сентябре 2022 года. Как многодетный отец, он имел право взять отсрочку, но посчитал нужным отправиться в зону специальной военной операции.

Прощание с погибшим состоится 27 января в Чулыме на улице Мира с 14:00 до 15:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что последний эшелон мобилизованных из Новосибирской области выехал на СВО.