В Новосибирской области усилят меры борьбы с туберкулёзом после поручения Путина

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Минздрав Новосибирской области сообщил о дополнительных мерах по профилактике туберкулёза в регионе.

В Новосибирской области усилят профилактическую работу первичного звена по выявлению туберкулеза. Об этом сообщили в правительстве региона. Первым шагом станет увеличение охвата диспансеризацией и профосмотрами взрослых, диаскинтестами и туберкулинодиагностикой – детей. К такому выводу пришли в ходе совещания с участием членов правительства Новосибирской области.

По предварительным данным, ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в регионе стабилизируется.

«В 2022 году по предварительным данным заболеваемость составила 58,2 на 100 тысяч населения – впервые заболели 1 618 человек. Это на 6,7% меньше, чем в 2021 году (62,1 на 100 тысяч). Всего за последние три года число заболевших уменьшилось на 20%. В 2020 году туберкулезом заболели 2 007 человек (71,7 на 100 тысяч населения), в 2019 году – 2 449 человек (87,7 на 100 тысяч населения)», — отметили в правительстве.

Несмотря на это, показатель Новосибирской области все ещё превышает среднероссийский.

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову усилить борьбу с туберкулезом в регионе. Путин подчеркнул, что заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области в два раза выше, чем в среднем по стране. Президент отметил, что в Новосибирской области есть есть положительные тенденции в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что борьбу врачей с ОРВИ и туберкулёзом в Новосибирске проверит федеральный эксперт.