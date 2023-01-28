Мэрия Новосибирска опровергла снос ветром крыши дома на Красном проспекте

Фото: группа «АСТ-54»

В мэрии Новосибирска опровергли информацию о сносе крыши дома на Красном проспекте шквальным ветром.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в ночь с 27 на 28 января ветер не сносил крышу дома на Красном проспекте, 74. В муниципалитете уточнили, что в здании проводится плановый ремонт крыши.

Напомним, местные жители заявили, что куски кровли упали на землю, а утром рабочие приступили к восстановлению крыши, однако работы осложняет сильный снегопад и порывистый ветер.

«По информации департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, в этом доме с 26 января, в четверг, начат ремонт кровли. Ремонт ведёт ООО «Ремстройпроект». Внешний вид крыши вызван ремонтными работами. Повреждений от ветра не было», — гласит сообщение мэрии.

Кроме того, в мэрии уточнили, что ее сотрудники выезжали на место, чтобы проверить состояние кровли.

Ранее Сиб.фм сообщил, что снегопады в Новосибирске сохранятся до 30 января. Синоптики также предупредили горожан о порывистом ветре.