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Мэрия Новосибирска опровергла снос ветром крыши дома на Красном проспекте

Фото Мэрия Новосибирска опровергла снос ветром крыши дома на Красном проспекте
Фото Мэрия Новосибирска опровергла снос ветром крыши дома на Красном проспекте

Фото: группа «АСТ-54»

В мэрии Новосибирска опровергли информацию о сносе крыши дома на Красном проспекте шквальным ветром.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в ночь с 27 на 28 января ветер не сносил крышу дома на Красном проспекте, 74. В муниципалитете уточнили, что в здании проводится плановый ремонт крыши.

Напомним, местные жители заявили, что куски кровли упали на землю, а утром рабочие приступили к восстановлению крыши, однако работы осложняет сильный снегопад и порывистый ветер.

«По информации департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, в этом доме с 26 января, в четверг, начат ремонт кровли. Ремонт ведёт ООО «Ремстройпроект». Внешний вид крыши вызван ремонтными работами. Повреждений от ветра не было», — гласит сообщение мэрии.

Кроме того, в мэрии уточнили, что ее сотрудники выезжали на место, чтобы проверить состояние кровли.

Ранее Сиб.фм сообщил, что снегопады в Новосибирске сохранятся до 30 января. Синоптики также предупредили горожан о порывистом ветре.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Мэрия Новосибирска
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крыша
ветер
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