В Новосибирске ветер снес крышу дома на Красном проспекте

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
В центре Новосибирска сильный ветер сорвал часть крыши жилой пятиэтажки на Красном проспекте.
Сильный ветер в Новосибирске снес часть крыши дома на Красном проспекте, 54. Инцидент произошел в ночь на 28 января. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в "ВК".
Со слов местных жителей, куски кровли упали на землю. С утра рабочие уже приступили к восстановлению крыши, однако работы осложняет сильный снегопад и порывистый ветер.
Как ранее писал Сиб.фм, в октябре 2022 гола ураганный ветер сорвал крышу со здания общежития в Ленинском районе Новосибирска.
Напомним, снегопады в Новосибирске сохранятся до 30 января. Синоптики также предупредили горожан о порывистом ветре.
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