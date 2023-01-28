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В Новосибирске ветер снес крышу дома на Красном проспекте

Фото В Новосибирске ветер снес крышу дома на Красном проспекте
Фото В Новосибирске ветер снес крышу дома на Красном проспекте

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В центре Новосибирска сильный ветер сорвал часть крыши жилой пятиэтажки на Красном проспекте.

Сильный ветер в Новосибирске снес часть крыши дома на Красном проспекте, 54. Инцидент произошел в ночь на 28 января. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в "ВК".

Со слов местных жителей, куски кровли упали на землю. С утра рабочие уже приступили к восстановлению крыши, однако работы осложняет сильный снегопад и порывистый ветер.

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре 2022 гола ураганный ветер сорвал крышу со здания общежития в Ленинском районе Новосибирска.

Напомним, снегопады в Новосибирске сохранятся до 30 января. Синоптики также предупредили горожан о порывистом ветре.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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